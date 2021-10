War of the Worlds 2, l’attrice e i produttori: “Anche nella serie è questione di virus” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L'intervista a Léa Drucker, Howard Overman e Johnny Capps in occasione del debutto della seconda stagione di War of the Worlds. A quasi due anni dal debutto della serie, è arrivata su Disney+, nella sezione Star, la seconda stagione di War of the Worlds, serie che adatta in chiave moderna il famoso romanzo di fantascienza scritto da H.G. Wells. Una seconda annata dal percorso travagliato, essendo stata girata durante la pandemia, un dettaglio che ha minimamente influito su alcune delle location, come svela lo showrunner Howard Overman: "Per la prima stagione avevamo accesso agli appartamenti delle persone, mentre a questo giro non era possibile per questioni di lockdown e quarantena. In compenso, abbiamo potuto utilizzare i cinema e i centri commerciali, … Leggi su movieplayer (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L'intervista a Léa Drucker, Howard Overman e Johnny Capps in occasione del debutto della seconda stagione di War of the. A quasi due anni dal debutto della, è arrivata su Disney+,sezione Star, la seconda stagione di War of theche adatta in chiave moderna il famoso romanzo di fantascienza scritto da H.G. Wells. Una seconda annata dal percorso travagliato, essendo stata girata durante la pandemia, un dettaglio che ha minimamente influito su alcune delle location, come svela lo showrunner Howard Overman: "Per la prima stagione avevamo accesso agli appartamenti delle persone, mentre a questo giro non era possibile per questioni di lockdown e quarantena. In compenso, abbiamo potuto utilizzare i cinema e i centri commerciali, …

