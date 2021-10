Uomo armato uccide diverse persone | «Sospetta matrice terroristica»

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Undi arco e frecce avrebbe colpito moltendone alcune e ferendone altre, nella città di Kongsberg, nel sud-est della Norvegia. Lo ha reso noto il capo della polizia locale, Oeyvind Aas, spiegando che unè stato fermato e che «ha agito da solo». «sono rimaste ferite e molte sono morte», ha detto Aas senza quantificare il numero delle vittime. I motivi dell'attacco, avvenuto inlocalità del centro di Kongsberg, sono ancora indeterminati in questa fase. La polizia non ha fornito dettagli sulto se non che si tratta di unche è stato portato alla stazione di polizia nella vicina città di Drammen. «Non è in corso alcuna ricerca attiva per ...