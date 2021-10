(Di mercoledì 13 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) –inper il mercato dei, in crescita rispetto al 2019 (+6,6%), ma in calo significativo nel confronto con i dati del 2020 (-9,1%). Le stime del Centro Studi e Statisticheindicano, infatti, per il mese di2021 un volume di 14.570immatricolati. Nel periodo gennaio-immatricolati sono stati 137.680, in crescita del 2,1% rispetto alle 134.901 unità registrate nello stesso periodo 2019. “I dati dello scorso mese di– commenta Michele Crisci, presidente dell’– da un lato testimoniano l’efficacia degli incentivi varati con il Decreto Sostegni-bis, che hanno dato ...

Advertising

Italpress : Unrae, settembre in chiaroscuro per i veicoli commerciali - DividendProfit : Veicoli industriali, UNRAE conferma balzo a settembre del 24% -

Ultime Notizie dalla rete : Unrae settembre

Italpress

... come accennato all'inizio, era auspicata da molte associazioni del mondo automotive comeche ... via libera dal 2896 272021Lo spiega l', l'associazione delle case estere. 'Asiamo tornati a confrontare i dati mensili del 2021 con quelli del 2020 - spiega Paolo A. Starace, presidente della Sezione Veicoli ...ROMA (ITALPRESS) - Settembre in chiaroscuro per il mercato dei veicoli commerciali, in crescita rispetto al 2019 (+6,6%), ma in calo significativo nel conf ...Dopo un anno in calo, le immatricolazioni accennano a ripartire. Ecco tutti i dati del mercato auto in Italia per settembre 2021.