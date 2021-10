Traffico Roma del 13-10-2021 ore 13:30 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Luceverde Roma ed ascolto sul grande raccordo anulare di Roma code per un incidente in carreggiata esterna tra la Ardeatina e non svincolo di Ciampino sulla tangenziale est e fine per Traffico all’altezza del tratto Urbano della A24 io città prudenza a causa di un incidente su via Tiburtina all’altezza di via di Portonaccio nelle due direzioni di percorrenza altro incidente su via Laurentina vicino Viale dell’Umanesimo ancora uno su Largo Leonardo da Vinci i raggi per un incidente in Piazza della Repubblica all’altezza di via delle Terme di Diocleziano su viale Castrense all’altezza di via Nola 1 ancora su via del Tintoretto nei pressi di via Dei trappisti via dei Colli della Farnesina divieto di transito per il dissesto del manto stradale su via Fonteiana tra Piazza San Pancrazio Piazza Ottavilla 14 manifestazione invece in via ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Luceverdeed ascolto sul grande raccordo anulare dicode per un incidente in carreggiata esterna tra la Ardeatina e non svincolo di Ciampino sulla tangenziale est e fine perall’altezza del tratto Urbano della A24 io città prudenza a causa di un incidente su via Tiburtina all’altezza di via di Portonaccio nelle due direzioni di percorrenza altro incidente su via Laurentina vicino Viale dell’Umanesimo ancora uno su Largo Leonardo da Vinci i raggi per un incidente in Piazza della Repubblica all’altezza di via delle Terme di Diocleziano su viale Castrense all’altezza di via Nola 1 ancora su via del Tintoretto nei pressi di via Dei trappisti via dei Colli della Farnesina divieto di transito per il dissesto del manto stradale su via Fonteiana tra Piazza San Pancrazio Piazza Ottavilla 14 manifestazione invece in via ...

