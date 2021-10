Stop agli scontrini fiscali, ora arriveranno in PDF (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il via libera della Agenzie delle Entrate fa prologo alla svolta alla rivoluzione degli scontri fiscali che, così come li abbiamo conosciuti finora stanno per sparire, sostituiti dagli innovativi scontrini elettronici. In PDF. Scontrino fiscale addio, ecco il PDF (Adobe Stock)Dallo scorso settembre tutti gli esercenti hanno potuto abbandonare la carta, per dare il benvenuto allo scontrino digitale, figlio di una trasmissione elettronica dei dati necessari ai fini fiscali, i corrispettivi giornalieri. Nuove registratori di cassa telematici per inviare i dati degli, nuovi bonus dello Stato. Non solo. A breve sarà possibile usare un servizio sviluppato grazie alla collaborazione fra Epson, colosso giapponese leader mondiale nel settore tecnologico focalizzato sulla stampa commerciale e industriale. E ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il via libera della Agenzie delle Entrate fa prologo alla svolta alla rivoluzione degli scontriche, così come li abbiamo conosciuti finora stanno per sparire, sostituiti dinnovativielettronici. In PDF. Scontrino fiscale addio, ecco il PDF (Adobe Stock)Dallo scorso settembre tutti gli esercenti hanno potuto abbandonare la carta, per dare il benvenuto allo scontrino digitale, figlio di una trasmissione elettronica dei dati necessari ai fini, i corrispettivi giornalieri. Nuove registratori di cassa telematici per inviare i dati degli, nuovi bonus dello Stato. Non solo. A breve sarà possibile usare un servizio sviluppato grazie alla collaborazione fra Epson, colosso giapponese leader mondiale nel settore tecnologico focalizzato sulla stampa commerciale e industriale. E ...

