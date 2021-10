"Scontri volutamente permessi". E Lamorgese non risponde a Meloni (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il question time si risolve in un (quasi) nulla di fatto. Le domande senza risposta del ministro. E l'ira di Fdi: "È la strategia della tensione" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il question time si risolve in un (quasi) nulla di fatto. Le domande senza risposta del ministro. E l'ira di Fdi: "È la strategia della tensione"

Advertising

Paolo_Bargiggia : Ma la Lamorgese vende gelatoi o fa il Ministro dell'Interno? Ci è o ci fa? Per me tutte e due le cose. E certo non… - OVenini : RT @ilgiornale: Il question time si risolve in un (quasi) nulla di fatto. Le domande senza risposta del ministro. E l'ira di Fdi: 'È la str… - Melinda_67 : RT @siriomerenda: #Meloni alla #Camera: 'quello che è accaduto sabato è stato volutamente permesso...è strategia della tensione...un calcol… - Efisio31251859 : RT @Paolo_Bargiggia: Ma la Lamorgese vende gelatoi o fa il Ministro dell'Interno? Ci è o ci fa? Per me tutte e due le cose. E certo non è u… - kategullo75 : RT @MariaRo51490621: Sugli scontri di Roma, oggi alla Camera. #Lamorgese incapace di rispondere a quattro semplici domande poste dalla #M… -