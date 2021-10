Sciopero Green pass, si profila il venerdì nero dei portuali. Rischio caos anche a Gioia Tauro (Di mercoledì 13 ottobre 2021) "L'unica apertura che possono avere nei nostri confronti è togliere il Green pass. Il blocco di venerdì è confermato, oggi ci saranno sorprese perché non si fermerà solo il porto di Trieste. anche... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 13 ottobre 2021) "L'unica apertura che possono avere nei nostri confronti è togliere il. Il blocco diè confermato, oggi ci saranno sorprese perché non si fermerà solo il porto di Trieste....

Advertising

repubblica : Sciopero no Green Pass, la protesta dei lavoratori portuali si allarga: da Trieste a Genova, a Gioia Tauro - Corriere : Sciopero no green pass, i portuali di Trieste: «Venerdì blocchi anche in altre città».... - ernluccar : RT @GonnelliLuca: +++++ultim'ora+++++ Sciopero no Green Pass, la protesta dei portuali si allarga da Trieste a Genova a Gioia Tauro @repub… - dino_aldo : RT @Gitro77: Sciopero no Green Pass, la protesta dei lavoratori portuali si allarga: da Trieste a Genova, a Gioia Tauro. Ottima notizia! ht… - peppecaracappa : Lo sciopero per il green pass è un modo becero per far valere ragioni che non hanno né capo né coda -