Pomezia. Via Fellini, ancora degrado: montagne di rifiuti e ‘spaccio’ a tutte le ore (Di mercoledì 13 ottobre 2021) E’ una “cartolina” di quelle che non si vorrebbero mai vedere, quella che si presenta sotto gli occhi di chi passa tra via Fellini e via della Tecnica: una montagna di rifiuti di ogni tipo – qui della raccolta differenziata non c’è ombra – accatastati ormai da settimane. L’odore non è per nulla piacevole, ed è una fortuna che le temperature si siano abbassate, evitando così che i resti di cibo fermentino nelle buste di spazzatura. Il blitz del censimento “inutile” Siamo nel piazzale di fronte alle case popolari di proprietà del Comune di Roma, in via Fellini 9. Qui, così come nella “torre”, al civico 4, il 28 aprile di quest’anno, con gran dispiegamento di forze, l’amministrazione capitolina fece un censimento per verificare quali fossero le abitazioni occupate abusivamente. Il blitz vide l’impiego, già alle 7 del mattino, di 270 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 ottobre 2021) E’ una “cartolina” di quelle che non si vorrebbero mai vedere, quella che si presenta sotto gli occhi di chi passa tra viae via della Tecnica: una montagna didi ogni tipo – qui della raccolta differenziata non c’è ombra – accatastati ormai da settimane. L’odore non è per nulla piacevole, ed è una fortuna che le temperature si siano abbassate, evitando così che i resti di cibo fermentino nelle buste di spazzatura. Il blitz del censimento “inutile” Siamo nel piazzale di fronte alle case popolari di proprietà del Comune di Roma, in via9. Qui, così come nella “torre”, al civico 4, il 28 aprile di quest’anno, con gran dispiegamento di forze, l’amministrazione capitolina fece un censimento per verificare quali fossero le abitazioni occupate abusivamente. Il blitz vide l’impiego, già alle 7 del mattino, di 270 ...

