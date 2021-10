“Noi infermieri della clinica Castelli, ieri eroi, oggi neanche i parcheggi” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Gli Operatori sanitari del dipartimento chirurgico di Humanitas Castelli lanciano un appello per i parcheggi alla ex Castelli. Ci scrive Ramona Capelli, infermiera. Vi scriviamo per portare alla vostra attenzione un disagio che viviamo da tempo e che si è esacerbato in questi ultimi giorni: dal momento che Humanitas Castelli non dispone di un parcheggio per i dipendenti, siamo soliti cercarlo nelle vie limitrofe, ricerca che spesso richiede anche un’ora di tempo e il più delle volte si risolve col parcheggiare in zone che la sera, allo smonto dal turno, sono purtroppo poco sicure, tenuto conto anche del fatto che per la maggior parte siamo donne. Poco tempo fa molti posteggi liberi in queste vie attorno all’ospedale sono stati trasformati in parcheggi riservati ai ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Gli Operatori sanitari del dipartimento chirurgico di Humanitaslanciano un appello per ialla ex. Ci scrive Ramona Capelli, infermiera. Vi scriviamo per portare alla vostra attenzione un disagio che viviamo da tempo e che si è esacerbato in questi ultimi giorni: dal momento che Humanitasnon dispone di uno per i dipendenti, siamo soliti cercarlo nelle vie limitrofe, ricerca che spesso richiede anche un’ora di tempo e il più delle volte si risolve colare in zone che la sera, allo smonto dal turno, sono purtroppo poco sicure, tenuto conto anche del fatto che per la maggior parte siamo donne. Poco tempo fa molti posteggi liberi in queste vie attorno all’ospedale sono stati trasformati inriservati ai ...

