Manchester United | Maguire rassicura | “Frustrante essere fuori ma sto per tornare”

Harry Maguire ha rassicurato i tifosi del Manchester United a proposito del suo infortunio subito lo scorso settembre contro l'Aston Villa. Queste le parole del capitano dei Red Devils rilasciate al sito ufficiale del club: "L'infortunio è quasi superato. Non mi sono ancora allenato con la squadra ma sto migliorando. Il recupero procede come dovrebbe. È Frustrante stare fuori per me, ma sto per tornare in campo".

