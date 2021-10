LIVE Sinner-Fritz 4-6 3-6, Masters1000 Indian Wells in DIRETTA: blackout per l’azzurro! Prima domina poi soccombe: l’americano vola ai quarti (Di giovedì 14 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COSA DEVE FARE JANNIK Sinner AD Indian Wells PER DIVENTARE TOP10 FINE SECONDO SET 3-6 GAME SET AND MATCH TAYLOR Fritz! Altro italiano eliminato da parte dell’americano. AD-40 MATCH POINT Fritz! Scappa via il diritto dell’azzurro. 40-40 SFORTUNATO Sinner! Fritz gioca a tutto braccio e l’azzurro non può nulla in difesa. 30-40 Ace di Fritz. 15-40 DUE PALLE BREAK Sinner! È IL MOMENTO DI RIAPRIRE IL MATCH! Diritto in corridoio dell’americano. 15-30 Sinner MUOVE Fritz CON UN GRAN DIRITTO LUNGOLINEA! 15-15 Male in uscita dal servizio Fritz sulla risposta di ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACOSA DEVE FARE JANNIKADPER DIVENTARE TOP10 FINE SECONDO SET 3-6 GAME SET AND MATCH TAYLOR! Altro italiano eliminato da parte del. AD-40 MATCH POINT! Scappa via il diritto dell’azzurro. 40-40 SFORTUNATOgioca a tutto braccio e l’azzurro non può nulla in difesa. 30-40 Ace di. 15-40 DUE PALLE BREAK! È IL MOMENTO DI RIAPRIRE IL MATCH! Diritto in corridoio del. 15-30MUOVECON UN GRAN DIRITTO LUNGOLINEA! 15-15 Male in uscita dal serviziosulla risposta di ...

