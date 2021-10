L’ispettore Coliandro streaming e diretta tv | dove vedere la quarta puntata

Leggi su tpi

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)tv:lae ultimaQuesta sera, mercoledì 13 ottobre 2021, su Rai 2 in prima serata dalle 21.20 va in onda lae ultimade, la popolare serie con protagonista Giampaolo Morelli giunta all’ottava stagione. Ideatore della serie è lo scrittore Carlo Lucarelli. Maladi oggi de? Ecco tutto quello che c’è da sapere. In tv La fiction, come detto, va in onda in chiaro – gratis – il 13 ottobre 2021 con la terzaalle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 ...