Incendio ad Airola, Perifano: "Immagini spaventose, vicinanza e solidarietà alla comunità" (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – "Da Airola arrivano Immagini spaventose. vicinanza e solidarietà alla comunità, ai lavoratori e alla Valle Caudina. Grazie ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile e a tutti coloro che sono impegnati per contenere i danni". Così il candidato sindaco di Benevento Luigi Diego Perifano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

