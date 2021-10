Il gaming phone in edizione limitata Gundam (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Foto: Black Shark)La nuova linea di gaming phone Black Shark 4S è stata presentata in Cina e conta su tre modelli: c’è quello standard, quello più perfomante chiamato 4S Pro e una terza versione che ha attirato la maggior parte delle attenzioni visto che è dedicato alla serie Gundam. Il nome ufficiale è Black Shark 4S Gundam Limited Edition e si differenzia per una personalizzazione della scocca esterna e dei contenuti interni precaricati. Dalla collaborazione tra Black Shark e Bandai Namco Holdings nasce dunque questa edizione speciale e limitata con gli iconici colori bianco e blu con dettagli rossi e neri che vengono riproposti sul retro, sulla cornice dotata di tasti aggiuntivi e attorno ai sensori della fotocamera digitale e che naturalmente riprendono la livrea del robottone ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Foto: Black Shark)La nuova linea diBlack Shark 4S è stata presentata in Cina e conta su tre modelli: c’è quello standard, quello più perfomante chiamato 4S Pro e una terza versione che ha attirato la maggior parte delle attenzioni visto che è dedicato alla serie. Il nome ufficiale è Black Shark 4SLimited Edition e si differenzia per una personalizzazione della scocca esterna e dei contenuti interni precaricati. Dalla collaborazione tra Black Shark e Bandai Namco Holdings nasce dunque questaspeciale econ gli iconici colori bianco e blu con dettagli rossi e neri che vengono riproposti sul retro, sulla cornice dotata di tasti aggiuntivi e attorno ai sensori della fotocamera digitale e che naturalmente riprendono la livrea del robottone ...

