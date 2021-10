I No Green pass annunciano: 'Sabato in piazza a Milano' (Di mercoledì 13 ottobre 2021) I No Green pass sono pronti a scendere nuovamente in piazza Sabato, per le tredicesima settimana consecutiva. Per le forze dell'ordine è massima allerta per paura dell'escalation di violenza dopo i ... Leggi su leggo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) I Nosono pronti a scendere nuovamente in, per le tredicesima settimana consecutiva. Per le forze dell'ordine è massima allerta per paura dell'escalation di violenza dopo i ...

Advertising

matteosalvinimi : Tamponi rapidi e gratuiti per i lavoratori (del porto di Trieste) senza Green Pass, per evitare problemi. Parola de… - borghi_claudio : ***SI APPRENDE DAL SENATO*** Termine emendamenti decreto green pass spostato a lunedì 18 da venerdì 15 come origina… - borghi_claudio : Se ci fosse stato Salvini premier e avesse messo lui il green pass per il lavoro secondo voi la #CGIL avrebbe appla… - annaliagiuli : RT @matteosalvinimi: 18.000 poliziotti rischiano di stare a casa senza stipendio da venerdì, ma i parenti dei detenuti possono tranquillame… - LucaSp1d3rm : @LucioMalan E se un sostenitore di Trump si pente prima di morire e decide di sostenere Biden come viene contato? M… -