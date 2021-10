GF Vip, Gianmaria Antinolfi attacca gli autori: “Non volevo dirlo” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Gianmaria Antinolfi nella casa più spiata d’Italia ha svelato alcune rivelazioni sulla sua clip di presentazione, cosa ha detto contro gli autori del GF Vip Che Gianmaria Antinolfi sia approdato… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 13 ottobre 2021)nella casa più spiata d’Italia ha svelato alcune rivelazioni sulla sua clip di presentazione, cosa ha detto contro glidel GF Vip Chesia approdato… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, Wendy Kay parla degli ex di Soleil Sorge (e lancia una stoccata a Luca Onestini!) La mamma della gieffin… - VicolodelleNews : ‘#GFVip’ La mamma di #SoleilSorgè parla degli ex della figlia: #LucaOnestini, #JeremiasRodriguez e… - GiuseppeporroIt : 'Io non volevo dire le cose che mi hanno fatto dire', Gianmaria Antinolfi accusa la produzione del Grande Fratello… - zazoomblog : Gianmaria Antinolfi contro gli autori del GF Vip: “Mi hanno fatto dire cose che non volevo” - #Gianmaria… - StraNotizie : Gianmaria Antinolfi contro gli autori del GF Vip: “Mi hanno fatto dire cose che non volevo” -