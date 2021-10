Gf vip 6: Soleil Sorge smaschera Sophie Codegoni, Gianmaria Antinolfi e la sua fidanzata? (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Soleil Sorge è ormai una rivale di Sophie Codegoni al GF VIP 6, soprattutto dopo il suo avvicinamento al suo ex Gianmaria Antinolfi. In ogni caso i tre gieffini potrebbero andare a formare un quadrilatero amoroso che coinvolge anche la compagna dell’imprenditore campano, Greta Giulia Mastroianni. Una volta chiamati a fare chiarezza sul loro privato nella Casa, i primi tre si sono scatenati in un acceso botta e risposta, partito con Soleil che accusa Sophie di fingersi attratta da Gianmaria nella Casa secondo un copione scritto per business, per poi definire sia l’ex tronista che l’imprenditore dei “comodini”. E se Gianmaria si dichiara amico di Sophie, quest’ultima invece ammette una certa attrazione ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 13 ottobre 2021)è ormai una rivale dial GF VIP 6, soprattutto dopo il suo avvicinamento al suo ex. In ogni caso i tre gieffini potrebbero andare a formare un quadrilatero amoroso che coinvolge anche la compagna dell’imprenditore campano, Greta Giulia Mastroianni. Una volta chiamati a fare chiarezza sul loro privato nella Casa, i primi tre si sono scatenati in un acceso botta e risposta, partito conche accusadi fingersi attratta danella Casa secondo un copione scritto per business, per poi definire sia l’ex tronista che l’imprenditore dei “comodini”. E sesi dichiara amico di, quest’ultima invece ammette una certa attrazione ...

Advertising

trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - petitmaison22 : Sinceramente è un mese che mi faccio la stessa domanda di Davide,Alex,Soleil e Katia: cosa ci fa lì dentro Gianmari… - Elisa60388018 : RT @alessiaaall: Katia, Alex e Soleil che stanno discutendo su cosa ci faccia lì Gianmaria visto che non è un vip. A parte Katia, voi chi v… - alessiaaall : Katia, Alex e Soleil che stanno discutendo su cosa ci faccia lì Gianmaria visto che non è un vip. A parte Katia, vo… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, ''Messa in croce, Ainett ha fatto la vittima'': parla la madre di Soleil Sorge -