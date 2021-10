Ex Ilva, tamponi gratuiti in attesa dei dipendenti in ritardo sul Green pass (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Anche all’ex Ilva di Taranto non sanno ancora prevedere il numero esatto di dipendenti che domani mattina, all’ingresso in fabbrica, non saranno in grado di mostrare un Green pass valido. Su un totale di 5.500, sarebbero 1.375 i dipendenti diretti del siderurgico di Taranto Acciaierie d’Italia che non hanno ancora comunicato alla società il possesso del documento, un numero che, secondo i dati emersi durante il vertice di ieri tra prefettura, sindacati e azienda, comunque si sta riducendo ancora nelle … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Anche all’exdi Taranto non sanno ancora prevedere il numero esatto diche domani mattina, all’ingresso in fabbrica, non saranno in grado di mostrare unvalido. Su un totale di 5.500, sarebbero 1.375 idiretti del siderurgico di Taranto Acciaierie d’Italia che non hanno ancora comunicato alla società il possesso del documento, un numero che, secondo i dati emersi durante il vertice di ieri tra prefettura, sindacati e azienda, comunque si sta riducendo ancora nelle … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

