Dagli Occhi di un Foodblogger: Ros Fried Chicken, un’impanatura indimenticabile (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Locale: Ros Fried ChickenTipologia: Specializzato nel Pollo, Street FoodIndirizzo: Via Gian Lorenzo Bernini, 90, 80129, Napoli ItaliaPrezzo: €€ In una via che ha visto sorgere alcune eccellenze dell’asporto come Tandem, Capatoast e Bakery & Love nasce, dall’idea di Agostino Riccio, Simone Vallefuoco ed Alessandro Armano, un nuovo concept di delivery, sotto il nome di Ros. Gli chef puntano ad offrire un’esperienza unica grazie al loro bagaglio culturale, acquisito in ambienti di alto livello culinario (specialmente in Spagna), in una città fortemente competitiva come Napoli. in foto pollo e salseIl pollo, in tutte le sue declinazioni, è la specialità su cui Ros ha deciso di puntare. Le portate giocano enormemente sul contrasto tra la consistenza del pollo e le salse, ben ventuno, dalla più comune Mayo al lime alle più ricercate. Il cavallo di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Locale: RosTipologia: Specializzato nel Pollo, Street FoodIndirizzo: Via Gian Lorenzo Bernini, 90, 80129, Napoli ItaliaPrezzo: €€ In una via che ha visto sorgere alcune eccellenze dell’asporto come Tandem, Capatoast e Bakery & Love nasce, dall’idea di Agostino Riccio, Simone Vallefuoco ed Alessandro Armano, un nuovo concept di delivery, sotto il nome di Ros. Gli chef puntano ad offrire un’esperienza unica grazie al loro bagaglio culturale, acquisito in ambienti di alto livello culinario (specialmente in Spagna), in una città fortemente competitiva come Napoli. in foto pollo e salseIl pollo, in tutte le sue declinazioni, è la specialità su cui Ros ha deciso di puntare. Le portate giocano enormemente sul contrasto tra la consistenza del pollo e le salse, ben ventuno, dalla più comune Mayo al lime alle più ricercate. Il cavallo di ...

Advertising

TNannicini : Come spiega sul piano tecnico @ClementiF a @LaStampa ci sono tutti gli elementi ex legge 645/1952 per… - ioluc_ia : RT @qn_lanazione: Bravura in matematica: secondo l’Università si scopre dagli occhi - Nazione_Pisa : Bravura in matematica: secondo l’Università si scopre dagli occhi - qn_lanazione : Bravura in matematica: secondo l’Università si scopre dagli occhi - FrancaVincenzi1 : @BombitaDarin ...che Mi...parlano di Te !...escono dagli occhi, ma vengono dal cuore, un cuore sempre più legato a… -