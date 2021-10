Costa | «Stadi al 100% entro fine anno obiettivo ragionevole»

Advertising

sportface2016 : #Costa: 'Obiettivo stadi con capienza al 100% entro il 2021. #ItaliaSvizzera? Presto' - persemprecalcio : ????? Il #derby di Milano, la prima stracittadina normale dopo il #Covid. Stando alle parole di Andrea Costa gli stad… - SoloLecceIT : STADI, RIAPERTURA AL 100% VICINA: ora c'è una data del Governo. Parla il Sottosegretario Costa - TUTTOB1 : Costa (Sottosegretario alla salute): 'Capienza stadi al 100%? Speriamo già il prossimo mese...' - ParmaLiveTweet : Sott. Salute, Costa: 'Spero che entro fine mese si possa arrivare al 100% negli stadi' -

Ultime Notizie dalla rete : Costa Stadi

E gli? 'Anche qui - ha concluso a Rai Radio1- l'obiettivo è arrivare al 100% entro fine anno'....quanto riguarda gli, l'obiettivo è sempre arrivare al 100% entro la fine di dicembre. Italia - Svizzera con il tutto esaurito? Credo che il 12 novembre sia ancora presto ' . Così Andrea, ...Le parole di Andrea Costa, intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1, nella circostanza di un'intervista durante la messa in onda di 'Un Giorno da Pecora'. Il sottosegretario alla Salute ha risposto all ...Dopo i prezzi del Milan per la Champions, arrivano nuove critiche sul caro biglietti in Serie A: "Seguono l'agenda del gas e della luce" ...