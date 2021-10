Cosa prevede la legge sulla parità salariale tra uomo e donna approvata alla Camera

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tutti i partiti, almeno questa volta, hanno votato uniti in favore di una nuova normativa: quellatranel mondo del lavoro. Questa mattina ladei deputati a votato all’unanimità il disegno diche – quando supererà anche l’esame del Senato – andrà a integrare il codice delle Pari Opportunità. DLega al Pd, da Fratelli d’Italia al MoVimento 5 Stelle passando per tutto l’intero arco parlamentare tra gli scranni di Montecitorio. Tutti hanno detto sì a questa iniziativa che potrebbe (il condizionale è d’obbligo) garantire non solo un accesso equo al mondo del lavoro, ma anche un compenso paritetico tra i generi.trae ...