WindTre giunge ad accordo con Oper Fiber; ora avrà la sua fibra fino a 100Mps

Leggi su computermagazine

(Di martedì 12 ottobre 2021) Avanti insieme. La partnership era già esistente, al fianco di Openper la diffusione dellaottica in modalità FTTH nelle aree bianche, quelle a rischio fallimento di mercato. Oraestende l’con il principale player in ambito di infrastrutture FTTH del Paese e uno dei più grandi in Europa., azienda italiana del gruppo CK Hutchison Holdingsante nel settore delle telecomunicazioni (Adobe Stock)Il nuovo, che segue quello già attivo per la commercializzazione di servizi a banda ultralarga FTTH in oltre 7000 piccoli comuni e 271 principali città italiane, permetterà all’azienda italiana del gruppo CK Hutchison Holdingsante nel settore delle telecomunicazioni, di fornire a imprese e PA soluzioni ...