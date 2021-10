Via delle Ebridi, due donne salvate da appartamento in fiamme (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma – Erano quasi le 12 di domenica scorsa quando una pattuglia dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ostia era in transito in via delle Ebridi e ha notato un gruppo di persone che chiedeva aiuto indicando un appartamento al secondo piano in fiamme. I militari hanno subito allertato la centrale operativa per far intervenire i vigili del fuoco e si sono diretti all’interno del civico 99. Individuata l’abitazione in fiamme, i Carabinieri sono riusciti ad accedere all’interno ed hanno portato in salvo una donna di 63 anni, la quale ha riferito ai militari che, all’interno dell’appartamento, ormai pieno di fumo, era presente anche una sua coinquilina di 49anni. I Carabinieri, quindi sono intervenuti nuovamente riuscendo a localizzarla, in stato di shock, e a ... Leggi su romadailynews (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma – Erano quasi le 12 di domenica scorsa quando una pattuglia dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ostia era in transito in viae ha notato un gruppo di persone che chiedeva aiuto indicando unal secondo piano in. I militari hanno subito allertato la centrale operativa per far intervenire i vigili del fuoco e si sono diretti all’interno del civico 99. Individuata l’abitazione in, i Carabinieri sono riusciti ad accedere all’interno ed hanno portato in salvo una donna di 63 anni, la quale ha riferito ai militari che, all’interno dell’, ormai pieno di fumo, era presente anche una sua coinquilina di 49anni. I Carabinieri, quindi sono intervenuti nuovamente riuscendo a localizzarla, in stato di shock, e a ...

