Sospesa la vicequestore Schilirò E attacca i poliziotti | chiedo la loro punizione

(Di martedì 12 ottobre 2021) Il vice questore Alessandra, in forza alla Criminalpol, nota per le sue posizioni contro l’obbligo di esibire la certificazione verde è stata. Il provvedimento le è stato notificato oggi: è statain via cautelativa dal servizio e dalle funzioni. Lei stessa ha commentato il provvedimento sulla sua pagina Facebook annunciando di aver revocato la sua iscrizione al sindacato. "Qualcuno non vedeva l'ora di dare la notizia. Dato che la fonte non sono io, vi è un'imprecisione. Saròda domani, non da oggi - precisa lasu Facebook -. Da oggi ho revocato la mia iscrizione al sindacato Cosap e, a giorni, conoscerete tutte le motivazioni". Il vice questore della polizia di Stato aveva parlato dal palco della manifestazione No green pass a San Giovanni, a Roma.E proprio sui ...

Advertising

TgLa7 : E' stata sospesa la vicequestore Alessandra Schilirò, la poliziotta che aveva parlato dal palco della manifestazion… - Open_gol : Arriva la sospensione per la vicequestore contraria al Green pass - Radio1Rai : ??Sospesa la vicequestore Alessandra Schilirò, la poliziotta che aveva parlato dal palco della manifestazione degli… - infoitinterno : VICEQUESTORE SCHILIRÒ DA DOMANI SOSPESA DA SERVIZIO - legenrehumain : RT @pietroraffa: ??È stata sospesa la vicequestore Alessandra Schilirò, la poliziotta che aveva parlato dal palco della manifestazione dei n… -

Ultime Notizie dalla rete : Sospesa vicequestore

Nunzia Alessandra Schilirò, vice questore aggiunta di Roma della Criminalpol, è tronata a far parlare di sè: è stata. LaAlessandra Schilirò, la poliziotta che aveva parlato dal palco della manifestazione dei No Green pass a San Giovanni a Roma, è stata. Il provvedimento le è stato ......dei poliziotti che hanno picchiato i manifestanti senza alcuna provocazione' Lache, proprio per le sue ragioni 'no green pass', 'in via cautelativa' nel frattempo è statadal ...Sui calendari del Viminale sono almeno tre le date segnate in rosso come altrettanti giorni in cui la tensione potrebbe tornare a salire pericolosamente. La prima il 15 ottobre, giorno in cui scatterà ...Nessun diritto può essere subordinato a un certificato verde'. Ma, almeno a quanto scrive Schilirò, ormai acclamata dagli anti Green pass come nuova eroina, sarà valido a partire da domani. E' stata u ...