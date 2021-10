Scontri di piazza, il governo prepara la stretta sui cortei (Di martedì 12 ottobre 2021) L'Aisi chiede alla Lamorgese un'informativa urgente. L'assalto al sindacato annunciato dal palco, nessuno è intervenuto. I sit-in in futuro saranno statici e lontani dai luoghi sensibili Leggi su ilgiornale (Di martedì 12 ottobre 2021) L'Aisi chiede alla Lamorgese un'informativa urgente. L'assalto al sindacato annunciato dal palco, nessuno è intervenuto. I sit-in in futuro saranno statici e lontani dai luoghi sensibili

Advertising

mattino5 : Scontri in piazza: si potevano fermare i violenti? 'Fa comodo dire che oggi che c'è il Fascismo, così si può attacc… - sole24ore : Scontri a #Roma: polizia “disarmata” le norme in piazza risalgono al 1931: - Tg3web : Preso d'assalto il pronto soccorso del Policlinico Umberto Primo dai parenti di un no vax ferito negli scontri in p… - RadiantCatalyst : RT @viaggrego: #Slovenia, dopo i violenti #scontri in #piazza la #CorteCostituzionale boccia il #GreenPass per i #lavoratori - LaTvNonDiceChe : RT @viaggrego: #Slovenia, dopo i violenti #scontri in #piazza la #CorteCostituzionale boccia il #GreenPass per i #lavoratori -