Panerai e Brabus | se vi piace osare | amerete questo incontro

(Di martedì 12 ottobre 2021)è l'emblema delle personalizzazioni, il simbolo di uno stile incapace di compromessi: bold, vistoso, superperformante. Una firma stilistica, quella della casa tedesca, che dopo il mondo dei motori si è rivolta anche a quello del mare linea Black Opsdi barche di lusso. E chi poteva trasformare in un orologio quell'idea di stile così forte e caratterizzata se non? La maison, abituata a coniugare un design italiano con la più alta tecnologia Swiss Made, sigla infatti un accordo con la casa tedesca: una partnership che già mostra il primo frutto, ilSubmersible SBlack Ops Edition (PAM01240).Submersible SBlack Ops EditionSubmersible SBlack Ops Edition ©«Quando ...

Il nuovoSubmersible SBlack Ops Edition, esecuzione dedicata tirata a 100 esemplari con cassa da 47 mm in Carbotech. Per fortuna di tante realtà operanti nei più disparati settori, c'è chi non ...Il nuovoSubmersible SBlack Ops Edition, esecuzione dedicata tirata a 100 esemplari con cassa da 47 mm in Carbotech. Per fortuna di tante realtà operanti nei più disparati settori, c'è chi non ...I due brand annunciano una partnership con il lancio del nuovo Submersible S Brabus Black Ops Edition, il primo calibro automatico scheletrato di casa Panerai ...Il brand fiorentino si lega al preparatore tedesco attivo nei settori automotive e marine. Una partnership celebrata al Monaco Yacht Show ...