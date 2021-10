Non si fermò allo stop e fece un incidente. Un anno e 10 mesi di carcere per il figlio di Vasco (Di martedì 12 ottobre 2021) Condanna a un anno e 10 mesi di carcere e revoca della patente per Davide Rossi, figlio del cantante Vasco, accusato di lesioni personali stradali gravi e omissione di soccorso stradale. È quanto deciso dal tribunale monocratico di Roma nell’ambito del processo legato a un incidente stradale avvenuto il 16 settembre del 2016 nella zona della Balduina. Con Rossi, è stato condannato a nove mesi Simone Spadano, il trentenne che si trovava in auto con lui, accusato di favoreggiamento per avere dichiarato il falso affermando che era lui al volante al momento dell’incidente. “Sono indignato, è morta la giustizia”, ha dichiarato il figlio di Vasco dopo la condanna. In base al capo di imputazione Rossi non si ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 ottobre 2021) Condanna a une 10die revoca della patente per Davide Rossi,del cantante, accusato di lesioni personali stradali gravi e omissione di soccorso stradale. È quanto deciso dal tribunale monocratico di Roma nell’ambito del processo legato a unstradale avvenuto il 16 settembre del 2016 nella zona della Balduina. Con Rossi, è stato condannato a noveSimone Spadano, il trentenne che si trovava in auto con lui, accusato di favoreggiamento per avere dichiarato il falso affermando che era lui al volante al momento dell’. “Sono indignato, è morta la giustizia”, ha dichiarato ildidopo la condanna. In base al capo di imputazione Rossi non si ...

Advertising

HuffPostItalia : Non si fermò allo stop e fece un incidente. Un anno e 10 mesi di carcere per il figlio di Vasco - Rosella60078962 : RT @FangusAngus: La Germania non può accettare un fermo delle forniture italiane soprattutto nel comparto auto già in forte crisi per manca… - alessandrosv82 : RT @BoschiBoschi5: SOS SOS SOS HELP ME Buongiorno, come mai nonostante il nostro profilo abbia una marea di nuovi seguaci in attesa di es… - carseri : RT @ori_indy: @eziomauro @barbarab1974 @repubblica Dovrebbero essere denunciati anche quelli che lo tenevano fermo mentre veniva picchiato.… - scatto_da_fermo : Una cosa sul ballottaggio, non il mercato delle vacche che non vi stupisce, quanto sul metodo usato per colpire Cal… -

Ultime Notizie dalla rete : Non fermò Non si fermò allo stop e fece un incidente. Un anno e 10 mesi di carcere per il figlio di Vasco In base al capo di imputazione Rossi non si fermò allo stop, scontrandosi poi con un'auto su cui viaggiavano due donne che riportarono alcune ferite. Dopo lo scontro il figlio del cantante si ...

Vasco Rossi, il figlio Davide condannato a un anno e 10 mesi per l'incidente a Roma. 'Sono indignato, è morta la giustizia' In base al capo di imputazione Rossi non si fermò allo stop, scontrandosi poi con un'auto su cui viaggiavano due donne che riportarono ferite. Dopo lo scontro il figlio del cantante si allontanò dal ...

Catanzaro Calcio, ad Agrigento Carcione probabile titolare Catanzaro Informa In base al capo di imputazione Rossisiallo stop, scontrandosi poi con un'auto su cui viaggiavano due donne che riportarono alcune ferite. Dopo lo scontro il figlio del cantante si ...In base al capo di imputazione Rossisiallo stop, scontrandosi poi con un'auto su cui viaggiavano due donne che riportarono ferite. Dopo lo scontro il figlio del cantante si allontanò dal ...