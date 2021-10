Microsoft: settore della difesa statunitense attaccato dall’Iran (Di martedì 12 ottobre 2021) Un rapporto pubblicato da Microsoft afferma che il settore della difesa statunitense è preso di mira dall’Iran. Secondo Microsoft, le maggiori minacce digitali ai governi sono rappresentate da attori statali di Russia, Corea del Nord, Iran e Cina. Cosa afferma un rapporto di Microsoft sul settore della difesa USA? Il settore della difesa statunitense è Leggi su periodicodaily (Di martedì 12 ottobre 2021) Un rapporto pubblicato daafferma che ilè preso di mira. Secondo, le maggiori minacce digitali ai governi sono rappresentate da attori statali di Russia, Corea del Nord, Iran e Cina. Cosa afferma un rapporto disulUSA? Il

Advertising

periodicodaily : Microsoft: settore della difesa USA attaccato dall’Iran - Periodico Daily #microsoft #usa #iran @Billa42_ - Billa42_ : Microsoft: settore della difesa statunitense attaccato dall’Iran - assosementi : Ci siamo, alle 10 partirà 'I nuovi scenari dell’#agricoltura europea: #sostenibilità e #innovazione nel settore del… - DThinks_Srl : RT @microsoftitalia: Entra in contatto ?? con i maggiori esperti del settore a #MSIgnite ed esplora le tecnologie per reimmaginare ?? il #lav… - green_milano : RT @microsoftitalia: Entra in contatto ?? con i maggiori esperti del settore a #MSIgnite ed esplora le tecnologie per reimmaginare ?? il #lav… -