Femminicidio in provincia di Taranto: uccide la compagna dopo un litigio e poi tenta il suicidio (Di martedì 12 ottobre 2021) Ancora un Femminicidio all'interno di un contesto familiare a cui segue un tentativo di suicidio. È accaduto a Manduria, comune della provincia di Taranto. La vittima è una donna di 70 anni, cinque in meno rispetto all'uomo che è ora ricoverato in ospedale. Quest'ultimo è in stato di fermo e dunque piantonato. Femminicidio Manduria: un litigio prima della tragedia Stando, in particolare, a quanto viene riportato dall'Ansa a scatenare la tragedia sarebbe stato un litigio tra i due. L'atto successivo sarebbe stata, dunque, l'uccisione della donna avvenuta con delle ferite portate con un taglierino alla gola. Subito dopo l'azione che ha avuto esito mortale per la compagna, l'uomo ha provato a togliersi la vita. Un ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 12 ottobre 2021) Ancora unall'interno di un contesto familiare a cui segue untivo di. È accaduto a Manduria, comune delladi. La vittima è una donna di 70 anni, cinque in meno rispetto all'uomo che è ora ricoverato in ospedale. Quest'ultimo è in stato di fermo e dunque piantonato.Manduria: unprima della tragedia Stando, in particolare, a quanto viene riportato dall'Ansa a scatenare la tragedia sarebbe stato untra i due. L'atto successivo sarebbe stata, dunque, l'uccisione della donna avvenuta con delle ferite portate con un taglierino alla gola. Subitol'azione che ha avuto esito mortale per la, l'uomo ha provato a togliersi la vita. Un ...

Advertising

occhio_notizie : Tragedia in provincia di Taranto dove un 75enne avrebbe ucciso la compagna per poi tentare il suicidio - Radio1Rai : ?? #Femminicidio a Manduria, in provincia di Taranto. Un uomo di 75 anni ha ucciso la convivente 70enne e ha poi ten… - PillaPaladini : RT @DestinoLara: #Femminicidio a #LusernaSanGiovanni, in provincia di #Torino. Hounaifi Mehdi ha accoltellato mortalmente Carmen De Giorgi… - ElenaCaracozza : RT @DestinoLara: #Femminicidio a #LusernaSanGiovanni, in provincia di #Torino. Hounaifi Mehdi ha accoltellato mortalmente Carmen De Giorgi… - PiramideRossa : RT @DestinoLara: #Femminicidio a #LusernaSanGiovanni, in provincia di #Torino. Hounaifi Mehdi ha accoltellato mortalmente Carmen De Giorgi… -