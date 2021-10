Fedez attacca Emma Marrone

Leggi su piusanipiubelli

(Di martedì 12 ottobre 2021), che ha combinato il rapper per aver sollevato un vespaio? Che cosa ha detto il marito della Ferragni su, tanto da far scatenare una polemica social? Di certo lanon è restata in silenzio ed ha risposto immediatamente all’artista. E il loro botta e risposta è stata davvero molto seguito sui social. Vediamo insieme.al centro di una polemica per le sue parole su un concerto di. Il commento del cantante del tormentone Mille non è piaciuto ad alcuni fan dellache lo hanno bacchettato. Federico Maria è intervenuto subito per calmare le acque ed ha cercato di chiarire le sue parole. A quel punto ha preso la parola direttamente la cantante: il loro botta e risposta ha tenuto banco sul web. Ecco cosa è accaduto.scatena una ...