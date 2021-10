Bomba Dagospia, L’Addio improvviso di Selvaggia Lucarelli sconvolge tutti: “Ecco perché è stata mandata via” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Selvaggia Lucarelli lascia il Fatto Quotidiano. A rivelarlo è la giornalista che ne ha dato notizie ai follower tramite i suoi canali social. Erano anni ormai che collaborava con il famoso giornale ma, a quanto pare, è giunto il momento di voltare pagina. La donna ha voluto chiarire che dietro la sua drastica decisione non si nasconde un litigio con il direttore Marco Travaglio. Semplicemente, le si sono aperte nuove porte e nuove strade che vuole intraprendere. Invece di dare spazio ai gossip, quindi, ha voluto chiarire personalmente la questione con un messaggio pubblico. Ma vediamo cosa ha scritto Selvaggi Lucarelli: “Non sono più una giornalista del Fatto. Nessuno strappo, solo il mio desiderio di accettare sfide più audaci. Ringrazio Marco Travaglio a cui devo tantissimo per la generosità, la fiducia e l’affetto che mi ha ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 13 ottobre 2021)lascia il Fatto Quotidiano. A rivelarlo è la giornalista che ne ha dato notizie ai follower tramite i suoi canali social. Erano anni ormai che collaborava con il famoso giornale ma, a quanto pare, è giunto il momento di voltare pagina. La donna ha voluto chiarire che dietro la sua drastica decisione non si nasconde un litigio con il direttore Marco Travaglio. Semplicemente, le si sono aperte nuove porte e nuove strade che vuole intraprendere. Invece di dare spazio ai gossip, quindi, ha voluto chiarire personalmente la questione con un messaggio pubblico. Ma vediamo cosa ha scritto Selvaggi: “Non sono più una giornalista del Fatto. Nessuno strappo, solo il mio desiderio di accettare sfide più audaci. Ringrazio Marco Travaglio a cui devo tantissimo per la generosità, la fiducia e l’affetto che mi ha ...

Advertising

infoitinterno : Giuseppe Conte 'commissariato', bomba di Dagospia sul M5s: 'Grazie, Beppe'. La nomina molto sospetta - tutto_travaglio : #Bomba Dagospia, L’Addio improvviso di Selvaggia Lucarelli sconvolge tutti: “Ecco perché è sta... - GameGurus… - MonycaMarini : NON SOLO FASCI: DOMANI GILETTI A 'NON È L'ARENA' INFILA LA TELECAMERA NELL'INCHIESTA SUI RIFIUTI IN TOSCANA CHE CO… - TortoricAurelio : RT @Anna302478978: Violenze no green pass, bomba di Dagospia sulla Lamorgese. L'ordine? 'Non essere interventisti' - - Fratzen13 : RT @Anna302478978: Violenze no green pass, bomba di Dagospia sulla Lamorgese. L'ordine? 'Non essere interventisti' - -