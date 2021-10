Alessandra Madonna | investita e uccisa dal suo ex | pena ridotta per l’assassino

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Alessandra Madonna

Si conclude con una riduzione di pena il procedimento giudiziario nei confronti di Giuseppe Varriale, il giovane accusato della morte della ex fidanzata, la ballerina Alessandra Madonna deceduta nell'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania (Napoli), la notte tra il 7 e l'8 settembre 2017. La terza sezione della Corte di Assise d'Appello di Napoli ha ridotto la pena a 6 anni di carcere per Giuseppe Varriale.