Akash Kumar litiga con Gaia Zorzi, lei lo zittisce: “Abbiamo una cosa in comune: famosi grazie a Tommaso” (Di martedì 12 ottobre 2021) Ricordate Akash Kumar, il modello dagli occhi di ghiaccio messi in discussione durante la sua breve esperienza all’Isola dei famosi? Ebbene, ieri sera è tornato nuovamente ad essere protagonista in occasione di una polemica avuta con Gaia Zorzi, conduttrice del GF Vip Party insieme a Giulia Salemi. Lite tra Akash Kumar e Gaia Zorzi al... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 12 ottobre 2021) Ricordate, il modello dagli occhi di ghiaccio messi in discussione durante la sua breve esperienza all’Isola dei? Ebbene, ieri sera è tornato nuovamente ad essere protagonista in occasione di una polemica avuta con, conduttrice del GF Vip Party insieme a Giulia Salemi. Lite traal... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

GrandeFratello : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Andrea Casalino, Andrea Zenga, Akash Kumar, Giacomo Urtis e Marina Evangelist… - GrandeFratello : Akash Kumar entra in diretta con una polemichetta... ?? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta! #GFVIP… - IsaeChia : #GfVipParty, scatta il catfight in diretta tra Akash Kumar e Gaia Zorzi (che lo sotterra con una replica perfetta)… - blogtivvu : Akash Kumar litiga con Gaia Zorzi, lei lo zittisce: “Abbiamo una cosa in comune: famosi grazie a Tommaso”… - GiuseppeporroIt : 'Se non sai le cose vai a studiare', scoppia la lite tra Gaia Zorzi e Akash Kumar durante l'ultima puntata del GfVi… -