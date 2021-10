Wonka | svelato su twitter il look del protagonista

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Timothée Chalamet, nuovo Willy, svela suildeldel prequel de La Fabbrica di cioccolato Ci vorrà ancora il 2023 perché il film, prequel de La Fabbrica di Cioccolato, esca. Eppure ne sappiamo già qualcosa. Il film sarà il prequel di Willye la fabbrica di cioccolato (1971), diretto da Mel Stuart, conGene Wilder, di cui è stato fatto un remake nel 2005, La Fabbrica di cioccolato, diretto da Tim Burton, con Johnny Depp a interpretare lo strambo. La trama Si tratta, ovviamente di un prequel “apocrifo“, cioè non scritto da Roald Dahl (autore del romanzo al quale sono ispirati i precedenti film), incentrato sul fondatore della mitica Fabbrica di Cioccolato. La pellicola è diretta da ...

