Uomini e Donne: Matteo Fioravanti ha scelto [spoiler] (Di lunedì 11 ottobre 2021) Matteo Fioravanti Un altro tronista ha detto addio anzitempo a Uomini e Donne (trasmissione che oggi non sarà in onda per lasciar spazio ad Amici). Nel corso della registrazione del dating show di Maria De Filippi avvenuta ieri sera, Matteo Fioravanti ha deciso di fare in anticipo la sua scelta finale. Scopriamo di chi si tratta. Matteo ha scelto la corteggiatrice Noemi. In seguito all’eliminazione di Francesca e Valentina, il giovane ha ascoltato, come riportato da Il Vicolo delle News, i consigli dell’autrice Raffaella Mennoia ed ha comunicato che intendeva conoscere l’unica ragazza che era rimasta nel suo parterre al di là delle telecamere. Noemi ha risposto sì alla richiesta di Matteo e così i due si sono congedati da Maria e ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 11 ottobre 2021)Un altro tronista ha detto addio anzitempo a(trasmissione che oggi non sarà in onda per lasciar spazio ad Amici). Nel corso della registrazione del dating show di Maria De Filippi avvenuta ieri sera,ha deciso di fare in anticipo la sua scelta finale. Scopriamo di chi si tratta.hala corteggiatrice Noemi. In seguito all’eliminazione di Francesca e Valentina, il giovane ha ascoltato, come riportato da Il Vicolo delle News, i consigli dell’autrice Raffaella Mennoia ed ha comunicato che intendeva conoscere l’unica ragazza che era rimasta nel suo parterre al di là delle telecamere. Noemi ha risposto sì alla richiesta die così i due si sono congedati da Maria e ...

Advertising

RaiNews : Ogni mattina in Italia tre persone, donne-uomini-ragazzi, escono di casa per andare a lavorare, ma di sera non rien… - Ettore_Rosato : Grazie a @BeppeSala: 6 donne e 6 uomini. Non parole ma fatti. Complimenti @AlessiaCappello per nomina nella giunta… - GiuseppeConteIT : Tanti auguri al @Mov5Stelle, tanti auguri a una comunità che cresce e matura senza perdere le proprie radici, una c… - slav34brit : Sophie bugie non ne ha dette, sono partite tutte e due da Uomini e Donne e fanno lo stesso lavoro. “Eh ma Soleil ha… - tenniscrochet : RT @65_virna: Oggi sarebbe bello che dopo 2 giorni di narrazione a senso unico qualcuno si prendesse la responsabilità di cercare 1 ad 1 i… -