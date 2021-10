UN CONCORRENTE CONTRO MIRIANA TREVISAN PER AVER BACIATO NICOLA PISU (Di lunedì 11 ottobre 2021) MIRIANA TREVISAN e NICOLA PISU riescono ad incuriosire il pubblico con un bacio inaspettato, ma un CONCORRENTE non vede di buon occhio il gesto dell’ex di Non è La Rai. Ecco di chi si tratta Galeotto fu il bacio scoccato durante la serata di domenica 10 ottobre tra MIRIANA TREVISAN e NICOLA PISU. I due, finalmente, riescono a creare dinamiche interessanti all’interno della Casa Del Grande Fratello Vip, destando non solo la curiosità degli inquilini ma anche dei media e del web. Dopo l’inaspettato bacio, però, una CONCORRENTE si scaglia CONTRO MIRIANA, tacciandola di “mal costume” e dandole della “gatta morta”. CHI NON HA VISTO DI BUON OCCHIO IIL BACIO TRA MIRIANA E ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 11 ottobre 2021)riescono ad incuriosire il pubblico con un bacio inaspettato, ma unnon vede di buon occhio il gesto dell’ex di Non è La Rai. Ecco di chi si tratta Galeotto fu il bacio scoccato durante la serata di domenica 10 ottobre tra. I due, finalmente, riescono a creare dinamiche interessanti all’interno della Casa Del Grande Fratello Vip, destando non solo la curiosità degli inquilini ma anche dei media e del web. Dopo l’inaspettato bacio, però, unasi scaglia, tacciandola di “mal costume” e dandole della “gatta morta”. CHI NON HA VISTO DI BUON OCCHIO IIL BACIO TRAE ...

kiss05264305 : Se ero fuori e leggevo dei commenti contro ad un concorrente io per portare il pubblico dalla mia parte voto con le… - PaTa2508 : @Corriere Mi sembra il minimo. Come si può lavorare per un titolare e per il suo concorrente? Ovviamente non ci si… - fuckyoutiddy : RT @_fentyphonix: squid game ma se sei un concorrente che va contro la produzione di amici la furia mariana ti umilierà davanti a tutta ita… - focumeu_ : RT @_fentyphonix: squid game ma se sei un concorrente che va contro la produzione di amici la furia mariana ti umilierà davanti a tutta ita… - _fentyphonix : squid game ma se sei un concorrente che va contro la produzione di amici la furia mariana ti umilierà davanti a tutta italia -