TCL 20Y | annunciato ufficialmente

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Èarrivato sul mercato italiano il nuovo TCL 20Y, smartphone di fascia medio-bassa equipaggiato con un SoC MediaTek MTK6762D e 4GB di memoria RAM Il nuovo arrivato TCL 20Y è un device caratterizzato da un prezzo contenuto ma con una dotazione hardware di tutto rispetto. Il cuore pulsante del device è il SoC MediaTek MTK6762D che insieme ai 4GB di RAM offriranno potenza di calcolo più che sufficiente per la stragrande maggioranza delle situazioni d’uso. La memoria ROM è disponibile in 2 tagli: 64GB o 128GB. TCL 20Y: scheda tecnica Analizziamo più approfonditamente le caratteristiche hardware di questo nuovo device: Display: NXTVISION IPS da 6,52? HD+ 20:9; CPU: SoC MediaTek MTK6762D; GPU: IMG GE8320 a 600 MHz; RAM: 4GB; ROM: 64GB/128GB; Connettività: 4G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi b/g/n, USB 2.0 OTG, 3.5mm audio jack; Batteria: 4000mAh; Fotocamera posteriore: obiettivo principale da 48MP ...

