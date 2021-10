Advertising

daybinary : Spread Btp-Bund: in rialzo verso 104 punti - fisco24_info : Spread Btp-Bund: in rialzo verso 104 punti: Il rendimento del decennale italiano sale allo 0,92% - italiaserait : Spread oggi, com’è il differenziale tra Bund e Btp - notizieoggi24 : Spread Btp-Bund oggi 11 ottobre, apertura a 102 punti base - LaMentina23 : @applelally Ma chi spread o Bound. E comunque se ne arrivasse un terzo lo chiamerei BTP -

Ultime Notizie dalla rete : Spread Btp

Agenzia ANSA

Il differenziale trae Bund è a 103,9 punti, in rialzo rispetto ai 102,7 punti della chiusura di venerdì. Secondo i dati della piattaforma Bloomberg, ha toccato finora un minimo di 100,7 punti in apertura, verso le 8.Sulla parità lo, che rimane a quota +108 punti base, con il rendimento deldecennale che si posiziona allo 0,92%. Tra gli indici di Eurolandia piccola perdita per Francoforte , che ...Il differenziale tra Btp e Bund è a 103,9 punti, in rialzo rispetto ai 102,7 punti della chiusura di venerdì. Secondo i dati della piattaforma Bloomberg, ha toccato finora un minimo di 100,7 punti in ...I dati macro in calendario per la settimana, l'inflazione e le prossime trimestrali destano incertezza. In rosso i principali indici europei e i future oltreoceano. Ancora in netto rialzo i prezzi del ...