Sophie contro Soleil, Grande Fratello Vip finisce in lite (Di martedì 12 ottobre 2021) Sophie contro Soleil, ha insinuato che la fashion blogger sia gelosa del rapporto con Gianmaria Antinolfi, le due concorrenti sembrano essere ai ferri corti nelle ultime ore. Sophie contro Soleil, l'ex corteggiatrice accusa la Sorge in diretta (Screenshot)La Codegoni è stata una corteggiatrice in Uomini e Donne di Maria De Filippi, sin dal primo giorno ha dovuto combattere con i coinquilini dalla casa del Grande Fratello Vip 6, adesso è anche intervenuta la fashion blogger. L'ex corteggiatrice ha dichiarato ai suoi compagni che Soleil potrebbe essere gelosa del rapporto nato tra lei e Gianmaria Antinolfi, ha attaccato la Sorge dicendo di averle data del comodino, lanciandole una frecciatina velata, questo è stato detto ...

Terrymiogenere : @4_carillon La fidanzata di Goria non è incinta ma aveva una gravidanza psicoqualcosa Siparietto di Sophie e poco giancoso contro soleil - nagia59 : RT @Angela57753061: Arriva l’aereo con il messaggio in codice “Go Sophie Go” firmato FanClub e Sophie inizia a scagliarsi contro Soleil in… - imnichi_ : @mickyCREE Sophie mi fa schifo per il semplice motivo che prima di tutto fa l’amica è da quando è successo del razz… - con_chi95 : @alicejuvelove Ma ha fatto tutto quanto Sophie.. È lei che ha iniziata a parlare di una presunta gelosia di soleil… - diangel2_di : RT @soleilstasifan: Mi dispiace Sophie ma hai zero possibilità di vincere contro una QUEEN di natura. ?? #gfvip -