Roma | caos abbonamenti Lunghe file online e all' Olimpico | Problemi nel sistema

Advertising

NicolaPorro : ?? Gli scontri a Roma, le colpe di Lamorgese, il caos #greenpass sul lavoro, i venti di guerra tra Cina e Taiwan. Qu… - BentivogliMarco : #finoallafine la Sindaca #Raggi é riuscita fino all'ultimo giorno a dar prova di se. Caos in molti seggi per le… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2021 | Schede e registri sbagliati, verbali con i prestampati mancanti, elenchi dei candidati fuori ai seg… - AntonioSassone7 : RT @ilriformista: Il blitz a Palazzo Chigi era già pianificato nelle chat, con l'obiettivo di replicare il caos di Capitol Hill: due ore pr… - orso_nonno : @angelo_falanga Dice che parteggia per i lavoratori che difendono pacificamente i loro diritti e la loro libertà, e… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma caos

Corriere dello Sport.it

- La campagna abbonamenti della, primo club a lanciarla nel post Covid, non è cominciata nel migliore dei modi. Il grande entusiasmo ma anche la necessità di esercitare la prelazione " per i vecchi abbonati " entro tre giorni, ...(Aggiornamento di MB) Sciopero mezzi domani 17 settembre/ Orari Atm Milano - Atacbus, metro, tram SITUAZIONE METRO: ATM REGOLARE, ATAC PARZIALE Si entra nel vivo dello sciopero generale ...Online o in presenza il disagio non cambia, l'amore per la Roma ha mandato in tilt il sistema a campagna abbonamenti della Roma , primo club a lanciarla nel post Covid, non è cominciata nel migliore d ...Gli attivisti hanno dato il via alla loro protesta con un corteo partito da piazza Mancini. Sciopero lunedì 11 ottobre, bus e metro caos: fasce di garanzia a Roma, Milano, Napoli, Bologna, Genova, Tor ...