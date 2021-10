Petrolio sopra gli 80 dollari per la prima volta dal 2014 Eni, Tenaris e Saipem corrono in Borsa grazie al greggio (Di lunedì 11 ottobre 2021) I prezzi del Petrolio stanno estendendo i guadagni mentre la crisi energetica che attanaglia le principali economie non mostra segni di allentamento tra una ripresa dell'attivita' economica e le forniture limitate dai principali produttori. Il Petrolio statunitense sale dell'1,8% a 80,81 dollari al barile, il piu' alto dalla fine del 2014. I prezzi sono aumentati Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 11 ottobre 2021) I prezzi delstanno estendendo i guadagni mentre la crisi energetica che attanaglia le principali economie non mostra segni di allentamento tra una ripresa dell'attivita' economica e le forniture limitate dai principali produttori. Ilstatunitense sale dell'1,8% a 80,81al barile, il piu' alto dalla fine del. I prezzi sono aumentati Segui su affaritaliani.it

