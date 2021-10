No Green Pass, il ‘giallo’ dell’infiltrato impazza sul web: “Non è un poliziotto” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Scontri a Roma, c’è un giallo sul ruolo di un poliziotto in maglia grigia e mascherina. In un video viene ‘coperto’ dagli agenti del Reparto Mobile, mentre picchia a calci e a pugni un manifestante. In altri filmati sembrerebbe invece dar manforte alle frange no Green Pass che si accaniscono sulla camionetta della polizia a piazzale Flaminio. Un presunto ‘doppio ruolo’ denunciato sui social persino da Sgarbi e da tantissimi altri. Si rincorrono sul web, rimbalzano tra un social e un altro, vengono ingrandite, cerchiate per metterle in evidenza e confrontate con altre: le immagini dell’uomo del mistero tengono banco da sabato scorso, quando il manifestante-agente dal presunto doppio ruolo (tutto ancora da dimostrare) ha fatto la sua comparsa per la prima volta durante la manifestazione contro il Green ... Leggi su italiasera (Di lunedì 11 ottobre 2021) Scontri a Roma, c’è un giallo sul ruolo di unin maglia grigia e mascherina. In un video viene ‘coperto’ dagli agenti del Reparto Mobile, mentre picchia a calci e a pugni un manifestante. In altri filmati sembrerebbe invece dar manforte alle frange noche si accaniscono sulla camionetta della polizia a piazzale Flaminio. Un presunto ‘doppio ruolo’ denunciato sui social persino da Sgarbi e da tantissimi altri. Si rincorrono sul web, rimbalzano tra un social e un altro, vengono ingrandite, cerchiate per metterle in evidenza e confrontate con altre: le immagini dell’uomo del mistero tengono banco da sabato scorso, quando il manifestante-agente dal presunto doppio ruolo (tutto ancora da dimostrare) ha fatto la sua comparsa per la prima volta durante la manifestazione contro il...

