Knives Out 2, Daniel Craig: "Sarà molto diverso dall'originale" (Di lunedì 11 ottobre 2021) Daniel Craig anticipa il ritorno nei panni dell'investigatore Benoit Blanc in Knives Out 2 di Rian Johnson, promettendo un film molto diverso dal precedente. La star di No Time to Die Daniel Craig ha dismesso i panni di James Bond per tornare in quelli più buffi dell'investigatore Benoit Blanc nel sequel del fortunato Cena con delitto, Knives Out 2 che Sarà "molto diverso dall'originale". Con il whodunnit mystery del 2029, il regista Rian Johnson ha riscosso uno strepitoso successo tanto da mettere rapidamente in cantiere un sequel di cui per ora non si conoscono i dettagli se non che il film è stato girato in Grecia durante l'estate. Il primo Cena con delitto - ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 11 ottobre 2021)anticipa il ritorno nei panni dell'investigatore Benoit Blanc inOut 2 di Rian Johnson, promettendo un filmdal precedente. La star di No Time to Dieha dismesso i panni di James Bond per tornare in quelli più buffi dell'investigatore Benoit Blanc nel sequel del fortunato Cena con delitto,Out 2 che". Con il whodunnit mystery del 2029, il regista Rian Johnson ha riscosso uno strepitoso successo tanto da mettere rapidamente in cantiere un sequel di cui per ora non si conoscono i dettagli se non che il film è stato girato in Grecia durante l'estate. Il primo Cena con delitto - ...

