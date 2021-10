Il Mondiale ogni due anni? Ceferin: “una sciocchezza”, Koulibaly: “un bene per le africane” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sono in corso le partite di qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022, nel frattempo si continua a parlare delle possibilità di disputare la competizione ogni due anni. La proposta non è sicuramente gradita dal presidente della Uefa Aleksander Ceferin, come conferma ai microfoni di Rai Sport. “L’idea del Mondiale ogni due anni è una sciocchezza totale. I giocatori sono impegnati 365 giorni all’anno e la FIFA propone di giocare un altro grande torneo alla fine di ogni stagione? Questo rovinerebbe i giocatori e aumenterebbe gli infortuni. Giocare un Mondiale o un Europeo ogni anno rischia di mettere in ombra il calcio femminile. Il calcio non è soltanto denaro, non ci sono solo i soldi, c’è anche ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sono in corso le partite di qualificazione alin Qatar del 2022, nel frattempo si continua a parlare delle possibilità di disputare la competizionedue. La proposta non è sicuramente gradita dal presidente della Uefa Aleksander, come conferma ai microfoni di Rai Sport. “L’idea deldueè unatotale. I giocatori sono impegnati 365 giorni all’anno e la FIFA propone di giocare un altro grande torneo alla fine distagione? Questo rovinerebbe i giocatori e aumenterebbe gli infortuni. Giocare uno un Europeoanno rischia di mettere in ombra il calcio femminile. Il calcio non è soltanto denaro, non ci sono solo i soldi, c’è anche ...

