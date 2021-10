Giaccherini: «Napoli, serve un profilo basso. Entusiasmo arma pericolosa» (Di lunedì 11 ottobre 2021) Emanuele Giaccherini, nella sua intervista, ha analizzato la situazione in casa Napoli: ecco le sue dichiarazioni Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Emanuele Giaccherini ha parlato del Napoli in ottica scudetto: «Spalletti deve essere bravo a tenere un profilo basso perché Napoli è una piazza che spesso ti travolge dal punto di vista dell’Entusiasmo. Se si impara anche dal passato, come da quel famoso campionato dei 91 punti con Sarri, allora diventa tutto più facile. L’Entusiasmo può essere un’arma a doppio taglio. Inutile festeggiare finchè non si è vinto, come invece fu fatto dopo quel Juventus-Napoli. La settimana dopo poi gli azzurri persero a Firenze». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Emanuele, nella sua intervista, ha analizzato la situazione in casa: ecco le sue dichiarazioni Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Emanueleha parlato delin ottica scudetto: «Spalletti deve essere bravo a tenere unperchéè una piazza che spesso ti travolge dal punto di vista dell’. Se si impara anche dal passato, come da quel famoso campionato dei 91 punti con Sarri, allora diventa tutto più facile. L’può essere un’a doppio taglio. Inutile festeggiare finchè non si è vinto, come invece fu fatto dopo quel Juventus-. La settimana dopo poi gli azzurri persero a Firenze». L'articolo proviene da Calcio News 24.

