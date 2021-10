Elio Pandolfi è morto | l' attore | doppiatore e cantante romano aveva 95 anni

(Di lunedì 11 ottobre 2021) E'a Roma all'età di 95, l'protagonista della tv e della radio dagli'50 agli'80 chedato la voce anche per molti '...

RaiNews : Addio a Elio Pandolfi, una vita tra palcoscenico, radio e tv - Agenzia_Ansa : Morto l'attore Elio Pandolfi. Aveva 95 anni #ANSA - repubblica : È morto Elio Pandolfi - giusyguida : Elio Pandolfi quando fu fermato dai tedeschi - vincenzoaf : RT @RaiNews: Addio a Elio Pandolfi, una vita tra palcoscenico, radio e tv -

è morto stanotte a Roma : l'attore e doppiatore, voce storica di Carosello e di Stan Laurel in Stanlio e Ollio , aveva 95 anni e si è spento nella sua casa nella capitale. Lo apprende l'...L'attore, storico doppiatore di Carosello, è morto a 95 anni nella sua casa romana. Considerato tra i più grandi doppiatori italiani, con oltre 500 film all'attivo, è stato la voce di Stanlio ...ROMA - E' morto nella sua casa a Roma l'attore Elio Pandolfi. Aveva 95 anni. Fu anche doppiatore e cantante. Dopo il diploma all'Accademia Nazionale d'arte drammatica,debuttò nel '48 come mimoballerin ...Sono nato nel 1926, ed esattamente il 17 giugno, a Roma. Dal cielo venni, la terra visitai, era talmente bella e quindi vi restai. Per i primi 28 anni ho vissuto dentro una scuola: il famoso Istituto ...