Draghi in Cgil: interverremo. Sabato piazza antifascista (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dopo una prima volta vergognosa – l'assalto squadrista di Sabato – la sede della Cgil ieri mattina ha ricevuto la visita di un presidente del consiglio. Mario Draghi ha deciso di portare di persona la sua solidarietà al più grande sindacato in Italia. Il premier alle 12 e 15 è stato accolto da Maurizio Landini e si è trattenuto circa un'ora, vedendo con i suoi occhi lo scempio agli uffici e ai quadri e congratulandosi per la reazione. Nel corso … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Agenzia_Ansa : Draghi arriva alla Cgil e abbraccia Landini. Scatta l'applauso dei presenti #ANSA - Agenzia_Ansa : Mario Draghi andrà in visita alla sede della Cgil a Roma. Dopo l'assalto di sabato scorso, il premier incontrerà il… - TeresaBellanova : La visita del Presidente Mario #Draghi alla #cgil rappresenta un segnale importantissimo per tutti i cittadini e pe… - anagarciamerino : RT @Corriere: Draghi alla Cgil dopo l’assalto di sabato, Landini: «Il passato non deve tornare» - Gianga87 : L'abbraccio di Draghi a Landini. Si valuta lo scioglimento di Fn - Politica - ANSA -