Donnarumma | che retroscena | “Non accadeva da 56 anni”

La scelta di 'premiare' Donnarumma come capitano contro il Belgio riporta in auge un particolare dato per i colori azzurri. Dopo le polemiche per i fischi di San Siro nel match con la Spagna, Gianluigi Donnarumma è stato schierato come capitano (per i criteri riguardanti le presenze in azzurro) nella gara contro il Belgio.

FBiasin : #Donnarumma è certamente un bravo ragazzo, ma è il simbolo di un calcio - quello degli avidissimi agenti e del gran… - FBiasin : Opinione Il fischio -e, ribadisco, il fischio- è un diritto. Capita alla Scala quando un tenore stecca, figuriamo… - tancredipalmeri : Quello che sta succedendo con Donnarumma è assolutamente vergognoso. Non dirlo è solo per non inimicarsi i tifosi… - Antikimmichismo : @lajoyadiez é il profilo che usavo per il competitive di pro club e come Pic avevo Donnarumma ma non l'ho cambiata - MarioGuglielmi : RT @gippu1: L'#Italia è stata lontana da Palermo per 8 anni dopo i fischi a Toni (2005) e da Firenze per 13 anni dopo i fischi all'inno (19… -