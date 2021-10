Auto elettriche - Batteria a secco: dopo che succede? - VIDEO (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il brivido della riserva l'abbiamo provato tutti, almeno una volta nella vita. Con un'Auto tradizionale, alla peggio arriva però un amico con la tanica e i distributori abbondano. Ma dovesse capitare di restare a secco con un'elettrica, come la mettiamo? Spinti da questa curiosità, abbiamo radunato le dieci Ev più vendute in Italia, dalla Fiat 500 alla Tesla Model 3, e ci siamo spinti oltre la fatidica soglia dello 0% di Batteria indicato sulla strumentazione. Non sono tutte uguali. Perché in realtà, qualche goccia d'energia, ovviamente avanza ancora, per ragioni di sicurezza nel caso si arrivi a questa situazione estrema. Soltanto che non tutte le elettriche si comportano allo stesso modo, c'è chi fa più strada e chi meno, ci sono quelle facilmente "spostabili" anche da spente e altre più laboriose, come potete vedere ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il brivido della riserva l'abbiamo provato tutti, almeno una volta nella vita. Con un'tradizionale, alla peggio arriva però un amico con la tanica e i distributori abbondano. Ma dovesse capitare di restare acon un'elettrica, come la mettiamo? Spinti da questa curiosità, abbiamo radunato le dieci Ev più vendute in Italia, dalla Fiat 500 alla Tesla Model 3, e ci siamo spinti oltre la fatidica soglia dello 0% diindicato sulla strumentazione. Non sono tutte uguali. Perché in realtà, qualche goccia d'energia, ovviamente avanza ancora, per ragioni di sicurezza nel caso si arrivi a questa situazione estrema. Soltanto che non tutte lesi comportano allo stesso modo, c'è chi fa più strada e chi meno, ci sono quelle facilmente "spostabili" anche da spente e altre più laboriose, come potete vedere ...

