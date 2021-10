Afghanistan, al G20 non ci sarà Xi Jinping, ma ministro Esteri (Di lunedì 11 ottobre 2021) Alla riunione straordinaria del G20 sull'Afghanistan, in programma domani in modalità online, non parteciperà il presidente cinese Xi Jinping, ma il ministro degli Esteri Wang Yi. Lo ha detto oggi il portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian, nel briefing con la stampa."La presidenza italiana del G20 ha in programma il 12 ottobre un vertice straordinario del G20 sull'Afghanistan, tramite collegamento video. All'incontro parteciperà l'inviato speciale del presidente cinese Xi Jinping, consigliere di Stato e ministro degli Esteri Wang Yi", ha detto Zhao. Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 11 ottobre 2021) Alla riunione straordinaria del G20 sull', in programma domani in modalità online, non parteciperà il presidente cinese Xi, ma ildegliWang Yi. Lo ha detto oggi il portavoce del ministero degli, Zhao Lijian, nel briefing con la stampa."La presidenza italiana del G20 ha in programma il 12 ottobre un vertice straordinario del G20 sull', tramite collegamento video. All'incontro parteciperà l'inviato speciale del presidente cinese Xi, consigliere di Stato edegliWang Yi", ha detto Zhao.

